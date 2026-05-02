Путин подписал закон: таможенникам разрешат уничтожать БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет сотрудников таможенных органов новыми полномочиями. Документ, текст которого размещен на официальном портале правовой информации, разрешает таможенникам принудительно прекращать полет или движение, а при необходимости — физически уничтожать любые беспилотные аппараты.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новые правила распространяются на широкий спектр техники, которая ведется без участия человека. В перечень входят: беспилотные воздушные суда, подводные и надводные беспилотные аппараты, а также наземные беспилотные транспортные средства. Закон дает таможне право силового воздействия в целях отражения уже происходящего нападения или даже в случае просто реальной угрозы такого нападения на охраняемые объекты (или территории), а также для защиты жизни и здоровья находящихся там людей.

Каким именно арсеналом отныне могут пользоваться представители таможенных служб? Спектр средств довольно широк.

Во-первых, им разрешается применять физическое оружие и специальные средства, точный перечень которых впоследствии определит правительство России.

Во-вторых, в бой могут вступить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С их помощью сотрудники таможни смогут либо полностью подавлять сигналы дистанционного управления, идущие на дрон, либо преобразовывать их так, чтобы техника потеряла управление. Также допускается физическое воздействие на сами пульты управления оператора, а также прямое повреждение или полное уничтожение летящего беспилотника.

Порядок принятия решения о немедленном противодействии вторжению дронов, а также точный список должностных лиц таможенных органов, имеющих полномочия отдавать такой ответственный приказ, будет утвержден Федеральной таможенной службой (ФТС) России.

