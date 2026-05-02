Пустыня вместо тени: массовая вырубка деревьев возмутила жителей Омска

В самом центре Омска под корень спилили здоровые тополя, обеспечивавшие прохладу на оживленной остановке. Горожане шокированы уничтожением зелени и требуют объяснений от муниципальных властей, пишет Омск Информ.

Инцидент на улице Красный Путь

Второго мая жители Омска стали свидетелями ликвидации группы деревьев в районе остановки «Улица Рабиновича». В социальных сетях распространились снимки, на которых вместо некогда зеленых насаждений вдоль ключевой городской магистрали остались лишь свежие пни. Местные жители сообщают, что работы проводились в утренние часы с использованием спецтехники.

Реакция общественности и экологические последствия

Очевидцы выражают крайнее негодование действиями городских служб. Одна из жительниц района поделилась, что шум бензопил разбудил ее утром, а вид пустой площадки вызвал сильный эмоциональный стресс. Она отметила, что четыре тополя исправно создавали тень, делая ожидание транспорта в жару комфортным, и их регулярная обрезка ранее не мешала росту.

Горожане обеспокоены тем, что Омск постепенно лишается своей природной защиты от пыли и зноя, превращаясь в серый мегаполис. В профильные ведомства уже направлены запросы о целесообразности данных работ и планах по высадке новых крупномерных деревьев, однако официальных разъяснений от администрации пока не поступило.