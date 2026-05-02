Европа закрывает НПЗ, а Россия держит удар: в Госдуме объяснили, почему топливный рынок не требует экстренных мер

Российский рынок нефтепродуктов в сложившихся экономических условиях не нуждается во введении каких-либо дополнительных оперативных ограничений сверх уже действующих норм контроля за экспортом. Такое мнение в беседе с журналистами ТАСС высказал Юрий Станкевич, занимающий пост заместителя председателя думского комитета по энергетике.

По словам парламентария, при сохранении текущих глобальных макроэкономических показателей обстановка на рынке характеризуется как уверенно стабильная. И это утверждение справедливо, даже если принимать во внимание приближение традиционного сезона, когда потребление топлива внутри страны традиционно возрастает.

«С учетом приближения сезона повышенного спроса не вижу необходимости во введении экстренных мер, в дополнение к действующему ограничению экспорта, если сохранятся текущие макроэкономические параметры. Более важным является оперативный мониторинг биржевых продаж, уровня запасов и динамики ремонтов НПЗ. При необходимости могут применяться точечные инструменты, включая корректировку нормативов биржевых продаж. На данный момент рынок, скорее, требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства», — сказал Станкевич.

Станкевич также обратил внимание на то, что отечественный рынок горючего в целом выглядит гораздо более крепким и предсказуемым, если сравнивать его с ситуацией в зарубежных странах. В качестве примера депутат привел Европу, где в последние годы фиксировалась высокая волатильность цен, а также имели место случаи остановки крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В некоторых государствах, относящихся к категории развивающихся, периодически возникают локальные перебои с поставками и точечный дефицит топлива.

В России же, подчеркнул Станкевич, сохраняется устойчивый профицит перерабатывающих мощностей, имеется высокая степень обеспеченности собственной сырой нефтью, а также действует сравнительно жесткая и эффективная система государственного регулирования этого сегмента рынка. Именно этот комплекс факторов, по его убеждению, позволяет топливной отрасли страны чувствовать себя уверенно.

