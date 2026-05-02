Духовная связь и цифровая чистота: в США запускают мобильную сеть для христиан

Сетевой фильтр на страже морали

Американские разработчики анонсировали запуск проекта Radiant Mobile, который позиционируется как безопасное пространство для верующих. Главная особенность новой сети заключается в глубокой фильтрации данных на системном уровне. Автоматика будет ограничивать доступ к материалам, содержащим сцены насилия, оккультизм или контент сексуального характера. Руководитель компании Пол Фишер пояснил, что их цель — оградить пользователей от токсичного влияния современного интернета и создать среду, полностью соответствующую христианским идеалам.

Механизмы контроля и партнерство с общинами

Система защиты работает на основе строгой категоризации веб-ресурсов. Если сайт попадает в запретный список, доступ к нему блокируется без возможности обхода определенных фильтров, таких как запрет на порнографию. При этом родители получат гибкие инструменты для настройки доступа своих детей к информации. Для масштабирования проекта компания уже наладила сотрудничество с тысячами религиозных организаций по всей стране. По условиям партнерства, церкви будут получать часть прибыли от абонентской платы своих прихожан, выбравших этот тариф.