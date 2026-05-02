В Адлере погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» — женщину сбила машина

В Адлере произошла трагедия, унесшая жизнь 53-летней Елены Рыбалко — известной участницы команды КВН «Утомленные солнцем», в составе которой в разное время блистали артисты Александр Ревва и Михаил Галустян, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, которые приводит издание, артистка пересекала проезжую часть в неположенном для перехода месте. В этот момент в нее на большой скорости врезался легковой автомобиль. От полученных при столкновении травм женщина, как уточняется, скончалась на месте происшествия, еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Елена Рыбалко выступала в составе сочинской команды «Утомленные солнцем» в «нулевые» годы, когда коллектив играл в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Пик славы команды пришелся на 2003-й — именно тогда «Утомленные солнцем» стали чемпионами. После этого триумфа активность выступлений команды пошла на спад. Сама Рыбалко, по информации издания, впоследствии принимала участие лишь в юбилейных и показательных играх.

Ранее сообщалось, что в канаве с водой в Ленинградской области обнаружено пять мешков с останками человека.