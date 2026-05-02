Шашлыки, дача, походы и спорт: четверть россиян выбрали активный отдых на майские праздники

Аналитики агентства маркетинговых исследований ORO выяснили, какие туристические направления пользовались наибольшим спросом у граждан России в период майских праздников. Итогами этого исследования, как сообщается, ознакомилось РИА Новости.

Согласно полученным данным, в число лидеров по популярности вошли Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Уральский регион, а также город-курорт Сочи. Каждый четвертый опрошенный россиянин (а именно 25%) заявили, что в этом году запланировали на время каникул гораздо больше активностей, чем в прошлом году.

В перечень основных развлечений попали: отдых на природе с приготовлением шашлыков, теплые встречи с близкими людьми, поездки на дачные участки, а также полноценный активный отдых, включающий пешие походы и занятия спортом.

При выборе конкретного места для отпуска граждане РФ чаще всего полагаются на собственный личный прошлый опыт. Такой ответ дали 64% респондентов, принявших участие в опросе.

«Также заметную роль играют рекомендации друзей и близких (37%), выгодные акции и горящие туры (27%), а также советы путеводителей и турагентств (20%). Особенно вырос интерес к последнему пункту, годом ранее к советам турагентов прислушивались 7%», — выяснили в агентстве.

Планируя путешествие по России, почти треть опрошенных (30%) предпочитают пользоваться сайтами-агрегаторами, которые собирают предложения от разных владельцев.

«На втором месте агрегаторы: ими пользуются 26%. Еще 19% бронируют жилье напрямую через сайт отеля или апартаментов, столько же — напрямую у жителей через сервисы аренды», — заметили аналитики.

По информации аналитиков, еще 29% заказывают жилье через специализированные сервисы аренды недвижимости, а 24% бронируют номера напрямую через официальный сайт отеля или апартаментов. Меньше всего — лишь 11% — обращаются за помощью в профессиональные туристические агентства для организации поездок по стране.

