15 выездов за смену и 100-летний юбилей: как живет Подольская подстанция скорой помощи

В преддверии профессионального праздника на территории Подольской подстанции скорой медицинской помощи состоялась торжественная церемония награждения. Мероприятие было приурочено ко Дню работника скорой помощи.

Вел церемонию, которая состоялась в среду, 29 апреля, заместитель главы городского округа Подольск Евгений Градсков совместно с депутатом Совета депутатов муниципалитета Оксаной Прусенок.

«В скорой не бывает случайных людей. Здоровья вам, улыбки, счастья. Не выгорайте. Несите добро! И благодарных вам пациентов», — сказал заместитель главы городского округа Подольск Евгений Градсков.

За высокие профессиональные качества, проявленную самоотверженность при исполнении служебного долга и значительный личный вклад в дело спасения человеческих жизней десять сотрудников местной подстанции были удостоены заслуженных наград.

Как отметили в администрации округа, список поощрений оказался обширным: лучшие работники получили благодарственные письма от имени главы городского округа, а также ведомственные награды — почетный знак, медаль и почетные грамоты от Совета депутатов.

«У нас самые лучшие сотрудники. Трудолюбивые, способные, горят на работе. Хорошие люди», — сказал заведующий Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Сергей Мохнюк.

В числе тех, кого отметили наградами, оказалась и Надежда Яснова. Как выяснилось, желание помогать окружающим зародилось у нее еще в детстве. Окончив профильное медицинское училище, она с тех пор трудится именно в системе скорой помощи. Нагрузка у специалиста, по ее собственным словам, серьезная: только за одну смену случается порядка 15 экстренных выездов к пациентам.

«Это очень тяжелая работа, ответственная. Но я не пожалела. Моя мечта была спасать людей, помогать людям, и нам это удается. Я очень довольна своей работой», — отметила Надежда Яснова.

Стоит добавить, что в 2028 году Подольская подстанция скорой медицинской помощи будет праздновать солидную дату — вековой юбилей. В настоящее время в штатном расписании учреждения числятся 300 работников.

Ежедневная нагрузка колоссальна: бригады совершают порядка 300 оперативных выездов по вызовам. Для обеспечения такой работы на линию ежесуточно выходит до 20 бригад, причем каждая из них имеет свою профильную специализацию.

