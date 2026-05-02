Военная выносливость на городских улицах: топ 5 легендарных мотоциклов

Портал Topspeed представил рейтинг армейских байков, чья надежность и технические решения стали эталоном для современных дорожных и внедорожных мотоциклов. Об этом пишет Motor.

Harley-Davidson WLA Liberator

Модель «Освободитель», выпускавшаяся с 1940 по 1952 год, стала символом союзных войск в Европе. Созданный на базе гражданского WL, этот аппарат получил двигатель объемом 739 кубических сантиметров мощностью 23,5 л. с. Особенностью мотора стала низкая степень сжатия 5:1, позволявшая использовать низкокачественное горючее. В армейское оснащение входили кобура под автомат Томпсона, ящики для боеприпасов и специальная светомаскировочная оптика.

Indian 841

Этот экспериментальный байк производился в период с 1941 по 1943 год специально для условий пустыни. Инженеры черпали вдохновение в конструкции BMW R17, оснастив модель продольным двигателем на 739 кубов мощностью 24,6 л. с. Ключевыми чертами стали карданная передача и два раздельных топливных бака общим объемом 19 литров. Проект был свернут из-за растущей популярности джипов, что сделало сохранившиеся экземпляры ценным трофеем для коллекционеров.

Harley-Davidson XLA Sportster

Выпускавшийся с 1957 по 1972 год, XLA предназначался не для фронтовых операций, а для охраны и патрулирования военных объектов. Это обеспечило модели более высокий уровень комфорта по сравнению с чисто боевыми аналогами. Мотоцикл комплектовался 883-кубовым двигателем OHV и четырехступенчатой трансмиссией. Характерными деталями были усиленные багажные платформы и системы светомаскировки.

Kawasaki KLR650

Легендарная выносливость KLR650 привела к созданию уникальных дизельных модификаций M1030M1/M2. Эти машины способны потреблять не только дизель, но и авиационное топливо JP8 или керосин. При мощности 30 л. с. байк демонстрирует феноменальную экономичность, проезжая около 68 км на одном литре топлива, что дает запас хода свыше 640 км. Дополнительно установлены инфракрасные осветители и модернизированная подвеска.

Zero FX

Современный представитель сегмента — электрический армейский байк MMX на базе гражданского Zero FX. При весе всего 125 кг он обладает мощностью 46 л. с. и развивает скорость до 137 км/ч. Главные преимущества — отсутствие шума, теплового следа и выхлопных газов. Мотоцикл оснащен системой быстрой замены аккумуляторов и способен форсировать водные преграды глубиной до 3,1 метра.