Родители и разврат: священник назвал истинные причины вечного проклятия человека

Библейское обоснование четырех грехов

По мнению священника, критерием «смертности» проступка в ветхозаветные времена служило наказание в виде побиения камнями. Владимир Головин пояснил, что к этой категории относятся исключительно хула на Бога, лишение жизни другого человека, разврат, а также глубокое оскорбление отца или матери. Он подчеркнул, что именно эти деяния приводят к потере присутствия Святого Духа в душе человека.

Различие между тяжкими и смертными деяниями

Представитель РПЦ уточнил, что все остальные негативные поступки, вопреки распространенному мнению, следует классифицировать как тяжкие, но не фатальные. Интересно, что Головин не причисляет к смертным грехам рукоблудие, несмотря на споры вокруг этого вопроса в церковной среде. В завершение он привел в пример евангельскую историю о Христе и грешнице, напомнив, что право осуждать имеет лишь тот, кто сам чист, и призвал верующих к исправлению жизни без самобичевания.