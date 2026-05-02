Родители и разврат: священник назвал истинные причины вечного проклятия человека
Священнослужитель Русской православной церкви Владимир Головин предложил по-новому взглянуть на классический перечень человеческих пороков, утверждая, что Библия выделяет всего четыре ключевых греха вместо привычных семи, пишет ИА «Кулик».
Библейское обоснование четырех грехов
По мнению священника, критерием «смертности» проступка в ветхозаветные времена служило наказание в виде побиения камнями. Владимир Головин пояснил, что к этой категории относятся исключительно хула на Бога, лишение жизни другого человека, разврат, а также глубокое оскорбление отца или матери. Он подчеркнул, что именно эти деяния приводят к потере присутствия Святого Духа в душе человека.
Различие между тяжкими и смертными деяниями
Представитель РПЦ уточнил, что все остальные негативные поступки, вопреки распространенному мнению, следует классифицировать как тяжкие, но не фатальные. Интересно, что Головин не причисляет к смертным грехам рукоблудие, несмотря на споры вокруг этого вопроса в церковной среде. В завершение он привел в пример евангельскую историю о Христе и грешнице, напомнив, что право осуждать имеет лишь тот, кто сам чист, и призвал верующих к исправлению жизни без самобичевания.