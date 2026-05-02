Глава РОАД раскрыл правду о реальном положении дел на авторынке

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин сообщил о критической зависимости авторынка от заемных средств. Согласно актуальной статистике, подавляющее большинство сделок по покупке машин сегодня совершается с участием банков, пишет REGIONS .

Кредитная зависимость автомобильного сектора

Алексей Подщеколдин, возглавляющий ассоциацию «Российские автомобильные дилеры», в рамках экспертного обсуждения представил данные о структуре продаж легкового транспорта. По его сведениям, на сегодняшний день 80% всех приобретений частными лицами осуществляется с привлечением кредитных средств. Такая высокая доля заемного капитала подчеркивает решающую роль банковского сектора в поддержании текущего спроса на машины.

Динамика ставок и влияние государственной политики

Глава РОАД акцентировал внимание на том, что в апреле текущего года наблюдалось заметное оживление в сфере автокредитования. Это обусловлено снижением средневзвешенной процентной ставки на 6,5% в сравнении с показателями прошлого года, что довело ее до уровня 14,5%. Специалист подчеркнул, что результативность работы дилерских центров напрямую коррелирует с монетарными решениями властей. Ключевым фактором, определяющим покупательскую способность населения, остается размер учетной ставки Центрального банка.

Прогнозы развития рынка на 2026 год

Отраслевое сообщество ожидает умеренного роста показателей в первом полугодии. Согласно предварительному анализу, за первые 4 месяца 2026 года продажи легковых автомобилей в России могут показать прирост в 10% относительно аналогичного временного отрезка 2025 года. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такая положительная динамика сохранится при условии стабильности финансовой политики.