Правила обращения с георгиевской лентой: как избежать уголовного наказания

Юрист Наталья Малиновская предупредила россиян об ответственности за некорректное использование георгиевской ленты, которое может быть расценено как осквернение государственного символа.

Юридический статус и риски

Согласно федеральному законодательству под номером 579-ФЗ, георгиевская лента официально признана символом воинской славы Российской Федерации. Адвокат Наталья Малиновская подчеркнула, что гражданам необходимо проявлять бдительность и осознавать высокую значимость этого знака при его использовании. Любое неосторожное обращение может привести к серьезным правовым последствиям.

Запрещенные способы ношения

Специалист пояснила, что размещение ленты на автомобильных ручках, ошейниках домашних животных или закрепление ее на одежде ниже уровня локтя значительно увеличивает вероятность порчи или загрязнения материала. По словам юриста, такие действия могут привлечь внимание правоохранительных органов. Подобное обращение с символом нередко квалифицируется как осквернение, что попадает под действие статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся реабилитации нацизма.

Цель законодательных ограничений

Малиновская отметила, что нормы права нацелены прежде всего на пресечение фактов умышленного и публичного повреждения или уничтожения символики. Ношение ленты должно быть уважительным, чтобы исключить любые обвинения в демонстративном неуважении к истории и подвигам защитников Отечества.