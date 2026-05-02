Жителям Подмосковья объяснили правила работы интернета в выходные дни

В региональном правительстве опровергли введение ограничений в период майских праздников на территории Московской области. Все стационарные сети продолжают работу в обычном режиме, обеспечивая пользователям стабильный доступ к цифровым сервисам. При возникновении любых неполадок технического характера абонентам советуют незамедлительно связываться со службой поддержки своего оператора.

Кратковременные перебои могут затрагивать исключительно мобильный сегмент связи. Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности населения и усиления защиты объектов критической инфраструктуры. Важно учитывать, что даже при локальных ограничениях беспроводной сети доступ к социально значимым российским ресурсам гарантирован через систему «Белый список». При этом данные меры безопасности не распространяются на домашний интернет, который остается доступным в полном объеме.