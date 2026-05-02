Массовый уход электрокаров: какие модели покинут рынок к 2027 году

Автомобильная индустрия столкнулась с серьезной коррекцией планов. Из-за падения потребительского интереса и пересмотра налоговых преференций сразу 14 заметных электромобилей завершают свой жизненный цикл или вовсе отменяются до старта продаж, пишет Motor .

Глобальная чистка модельных рядов ведущих брендов

Издание Motor1 опубликовало перечень из 15 электрических моделей, производство которых прекращается или не начнется вовсе. Основными причинами эксперты называют резкое снижение спроса, прекращение государственных субсидий и радикальную смену векторов развития крупнейших концернов. Например, Acura решила полностью отказаться от выпуска модели RSX, несмотря на ранее анонсированные сроки выхода в 2026 году.

Уход легенд и отмена амбициозных стартапов

Даже гиганты рынка вынуждены оптимизировать линейки. Tesla планирует остановить конвейеры Model S и Model X к 2027 году, чтобы перенаправить ресурсы на производство робототехники, не предлагая прямой замены этим авто. Громкие совместные проекты также терпят фиаско: электромобили Afeela от Sony и Honda закрыты на стадии разработки. Аналогичная участь постигла и серию Honda 0 Series, запуск которой сочли экономически бесперспективным и убыточным.

Рыночные реалии против инноваций

Европейские и американские производители оперативно реагируют на падение маржинальности.

BMW убирает i4 и iX из американской линейки в пользу новых индексов i3 и iX3.

Volkswagen жертвует ID.4 ради расширения выпуска бензинового кроссовера Atlas.

Lamborghini официально отменила проект Lanzador из-за отсутствия предзаказов.

Volvo EX30 продержался на рынке США всего один год, став жертвой волатильных рыночных условий.

Технические и экономические причины отказов

Снижение продаж на 15% заставило Hyundai свернуть производство стандартного Ioniq 6. Kia также ставит на паузу выпуск мощного EV6 GT и полностью прекращает сборку Niro EV. Даже бюджетный Chevrolet Bolt доживет лишь до конца 2026 года, после чего уступит место продукции под брендом Buick. Руководители компаний единогласны в том, что огромные инвестиции в определенные электрические платформы в текущих реалиях становятся финансово неоправданными.