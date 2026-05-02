Полный список разрешенных органов: что теперь можно пересаживать российским врачам

С сентября 2026 года в РФ вступает в силу новый приказ Минздрава, который значительно расширяет возможности восстановительной хирургии за счет пересадки нервных тканей и костных фрагментов. Об этом пишут Ведомости .

Новые объекты для трансплантологии

Согласно обновленному регламенту Министерства здравоохранения, российский перечень биоматериалов для трансплантации пополнится критически важными позициями. В список официально включены нервные волокна, спинной мозг и его отдельные участки. Кроме того, медики получили разрешение на работу с костями и их фрагментами. Данные нововведения расширяют горизонты для реабилитации пациентов с тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Изменения в регламенте и сроки действия

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, а установленный срок работы данного приказа ограничен сентябрем 2031 года. Стоит отметить, что ведомство не только добавило новые позиции, но и пересмотрело существующие. Так, из актуального списка исключили нижнюю челюсть и кости свода черепа. Эти корректировки направлены на оптимизацию протоколов высокотехнологичной медицинской помощи.

Развитие операций по полису ОМС

Российское здравоохранение продолжает интегрировать сложные операции в систему обязательного медицинского страхования. На текущий момент гражданам уже доступна бесплатная пересадка верхних конечностей. В 2026 году этот перечень пополнился операциями по трансплантации почек. Особое внимание уделяется успехам столичных специалистов: московские хирурги первыми в стране освоили трансплантацию рук, что признано одним из наиболее трудоемких направлений в мировой микрохирургии.