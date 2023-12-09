«Иногда очень хочется вернуться»: известный боксер откровенно рассказал о жизни после завершения карьеры

После окончания карьеры боксер-профессионал Денис Лебедев проводит мастер-классы по всей России и активно продвигает бокс в массы. Например, на днях он стал амбассадором «Ударной десятки» – крупного ежегодного турнира для сотрудников Ростеха со всей страны. Между боями бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF рассказал, как сейчас находит мотивацию для тренировок, а заодно жестко высказался о зарплатах футболистов, трештокинге и недобоксерах.

ПРИОБЩАТЬСЯ СЕМЬЯМИ

– Денис, вас в последние годы часто приглашают на любительские турниры как медийное лицо. Считаете своей миссией продвижение бокса в массы?

– Я вообще выдвигал идею создать масштабные всероссийские соревнования между корпорациями. Например, чтобы побоксировали сотрудники Ростеха, Роснефти и Газпрома. Потом финал провести, будет прекрасное зрелище. Но глобально я бы хотел, чтобы боксом занимались семьями. Это и есть популяризация здорового образа жизни и оздоровление общества. Все спортивные эмоции только в ринге, вне ринга только дружба.

– Думаете, из корпоративного турнира получится создать спортивное комьюнити?

– Конечно. У нас очень дружная боксерская семья. Мы можем в любой город России приехать. Нас везде встретят, покормят, пустят переночевать и помогут. Вот у меня недавно в Красноярске были кое-какие трудности у родственников. Набрал по одному номеру – боксеры все решили. Хотя я сейчас живу в Чехове.

ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ И БЛИЗКИХ

– В футболе блогеры создали Медиалигу. Как вы смотрите на то, чтобы нечто подобное появилось в боксе? А то сейчас поп-бокс больше похож на разборки у ларька.

– Я вообще не понимаю, зачем нам эта Медиалига. Может, я не футболист, поэтому так говорю. Но я не вижу смысла даже на профессиональный футбол тратить такие астрономические суммы. 30–50 млн евро отдавать за одного человека. Это нормально? А вот бокс – совсем другое дело (смеется).

Фото: [ © Павел Лисицын/РИА Новости ]

– А бокс чем лучше?

– Я считаю, что мальчики должны уметь постоять за себя. Я не говорю, что они обязательно должны становиться чемпионами мира или олимпийскими чемпионами. Но в торец дать, если надо, защитить своих близких, обладая жестким нокаутирующим ударом, важно.

– А к ММА вы как относитесь? Есть мнение, что смешанные единоборства отнимают аудиторию у бокса.

– Нормально, но в ММА смотрю, если честно, только топовые бои. Для сравнения – бокс мне интересен в любых проявлениях, кроме боев фриков и недобоксеров. Но даже они свое дело делают, возятся на ринге. Даже это лучше, чем алкоголь по подворотням пить. Хотя повторюсь, что боксом это не назовешь. В общем, я смотрю действительно бокс, а не драки по правилам бокса.

ОСКОРБЛЯТЬ – НЕ НАШЕ

– Складывается впечатление, что вас и трештокинг раздражает.

– Да, категорически отрицательно к нему отношусь. Ну хотите вы что-то выяснить, так выясняйте на ринге. А плеваться друг в друга, оскорблять – это не наше. Такое у нас никогда не приветствовалось. В нашей культуре этого никогда не было и нет. Топовые российские бойцы из бокса и ММА себе такого не позволяют.

– Как изменилась ваша жизнь после окончания профессиональной карьеры?

– Мне иногда очень хочется вернуться обратно в бокс, но только по одной причине – социальная жизнь гораздо сложнее. Когда я был профессиональным боксером, у меня были постоянные тренировки. Между ними я успевал только уделить внимание семье и выступлениям на соревнованиях. Все шло по кругу. А сейчас у меня много направлений деятельности. Дома только сплю – рано ухожу, поздно прихожу. Но сумка со спортивными вещами у меня всегда лежит в багажнике. Если удается, то заезжаю потренироваться. А сейчас еще детки подрастают. У меня уже двое взрослых и двое маленьких. Хочется им время уделить. Большие выросли, а я этого даже не заметил.

– Вы по-прежнему в форме. Как находите мотивацию тренироваться после завершения карьеры?

– Сейчас тренируюсь не так жестко, как во время профессиональной карьеры. Зачем мне, допустим, бежать на максимальном пульсе, как раньше? Если где-то задыхаюсь, то пройдусь пешком и опять побегу. Меня мотивируют мои алабаи. Это большие собаки по 80 кг, которых нужно выгуливать на четыре – шесть км каждый день. Под выгулом подразумевается пробежка.

– И кто из вас раньше задыхается?

– Ну летом они у меня просто падают. Поэтому я их стараюсь сильно не гонять. А зимой нормально бежим в одном темпе.