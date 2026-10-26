Радиация на границе в Домодедово: как система «Янтарь» защищает пассажиров и что делать, если она сработала

Мало кто задумывается, что первое, через что проходит пассажир в зоне таможенного контроля, — это радиационный контроль. Таможенники следят за тем, чтобы опасные радиоактивные вещества не пересекали границу незаконно. О том, как устроена система «Янтарь» и как вести себя, если она сработала, REGIONS рассказала пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

Устройство системы «Янтарь»

На линиях таможенного контроля и в зоне комплектации багажа установлены стационарные системы радиационного контроля. Пассажиры проходят через рамки, внешне похожие на обычный металлоискатель. Внутри них находятся высокочувствительные датчики, которые автоматически фиксируют излучение. Как только фон превышает норму, сотрудникам таможни мгновенно поступает сигнал.

«Сам „Янтарь“ абсолютно безопасен и ничего не излучает. Он только обнаруживает излучение, сравнивая его с естественным фоном. Это важно понимать, чтобы не было лишней тревоги», — говорит Елена Мартынова.

Что происходит после сигнала

Если «Янтарь» сработал, назначается дополнительная проверка. Таможенник с помощью переносного прибора устанавливает, откуда исходит излучение. Поисковое устройство помогает найти конкретный предмет, ставший источником. Дозиметр показывает уровень излучения — это нужно, чтобы оценить радиационную обстановку и понять, насколько безопасно окружающим. А радиометр-спектрометр позволяет детально изучить излучение и определить, какие именно радиоактивные вещества его вызвали.

«Сигнал тревоги „Янтаря“ не всегда означает, что пассажир проносит опасный груз. Такой сигнал может быть связан с рядом медицинских процедур с использованием радиоактивных препаратов. Пассажирам, проходящим такие процедуры, важно при себе иметь соответствующий документ из медицинского учреждения», — продолжает пресс-секретарь таможни.

Поддельные документы не помогают

Злоумышленники нередко пытаются провезти опасные предметы в багаже под видом лечебных радиоактивных препаратов, предъявляя поддельные бумаги. Однако таможенники в каждом случае выясняют истинную причину и не допускают нарушений.

«Из интересных находок домодедовские таможенники отмечают радиоактивный сувенир из отпуска — вулканический песок, крапленые игральные карты, вибромассажер», — говорит Елена Мартынова.

Ранее сообщалось, что United Airlines запросил экстренную посадку из-за пассажирки в туалете.