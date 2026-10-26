Сербия без Вучича: отвернется ли Белград от Москвы после победы студентов

Политическое землетрясение в Сербии поставило под вопрос будущее отношений Белграда и Москвы. После поражения политического блока Александра Вучича и победы коалиции «Студенческого списка» на выборах 25 октября страна оказалась на пороге больших перемен, считают эксперты. Но означает ли смена власти разворот к Евросоюзу и возможное присоединение к антироссийским санкциям? Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему России не стоит поддаваться панике.

На досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал оппозиционный «Студенческий список», получивший, по предварительным данным, более половины голосов избирателей. Александр Вучич признал поражение своего политического лагеря. Победа движения, выросшего из массовых антиправительственных протестов, стала одним из самых громких политических событий на Балканах за последние годы. Теперь главный вопрос выходит далеко за пределы самой Сербии: удастся ли Белграду сохранить традиционный баланс между Россией и Евросоюзом или страну ждет смена внешнеполитических приоритетов? Григорий Карасин считает, что торопиться с тревожными выводами преждевременно.

«Надо изучить выборы и их результаты. Пока это такие броские заголовки. Надо понять, кто был за, кто был против», — отметил сенатор.

По мнению парламентария, поражение Вучича не должно становиться поводом для отказа от многолетней работы по развитию российско-сербских связей. Напротив, в изменившихся политических условиях эта работа приобретает особое значение.

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«Надо продолжить работу по укреплению связей России и Сербии даже в этих непростых условиях, когда проиграл Вучич. Не надо паниковать, а надо спокойно заниматься развитием отношений», — подчеркнул Карасин.

Особую интригу сохраняет вопрос антироссийских санкций. При этом еще до выборов представители студенческого движения публично заявили о намерении сохранить позицию Сербии против введения ограничительных мер в отношении России. Одновременно движение выступает за институциональные реформы и продвижение по пути европейской интеграции.Таким образом, политическая смена власти пока вовсе не означает автоматического разрыва с Москвой. Однако реальные внешнеполитические приоритеты нового руководства станут понятнее после формирования правительства и его первых решений. Карасин уверен, что у России есть основания рассчитывать на продолжение сотрудничества с Сербией, несмотря на возможные сложности.

«Для этого у нас есть все основания, есть даже традиции в этих отношениях», — напомнил сенатор.

Фото: [ istockphoto.com/Oleksii Liskonih ]

Главной задачей российской дипломатии парламентарий назвал последовательное укрепление двусторонних контактов.

«Работать, работать и работать над укреплением и активизацией российско-сербских отношений. Это будет сейчас непросто сделать, но, я думаю, что это вполне посильная задача», — заключил Карасин.

Пока Белград готовится к новой политической главе, ключевой вопрос остается открытым: станет ли победа студентов началом пересмотра отношений с Россией или Сербия сумеет сохранить привычный внешнеполитический баланс уже без команды Вучича.