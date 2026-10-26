Не встречайте год Огненной Козы: священник из Подмосковья объясняет, какой дух стоит за этим символом

С наступлением предпраздничного сезона газеты и журналы наперебой публикуют новогодние материалы. Грядущий год, если верить восточному календарю, будет годом Огненной Козы. Но многих читателей настораживает другое: на иллюстрациях это животное изображают с чертами, которые вызывают ассоциации с Сатаной*. Вправе ли православный человек читать такие статьи и гороскопы? На этот вопрос REGIONS ответил протоиерей Александр Трушин — настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове.

Почему гороскопы опасны для души

По информации священнослужителя, христианство и восточные гороскопы несовместимы. Речь идет о языческом обычае, который учит человека искать подсказки у светил или у животных, вместо того чтобы обращаться к Богу. Церковь с давних времен предупреждала: астрология — это обман, затрагивающий душу. Доверившись предсказаниям, человек сам отказывается от Божьего Промысла и вручает свою жизнь темным силам.

«Невозможно христианину верить в гороскопы и встречать Рождество Христово. Как нам говорит Священное Писание: „нельзя служить Богу и мамоне“. Поэтому как мы Новый год отмечаем, так сказать, празднуем, те силы, нас и встречают, и сопровождают в течение года, а может быть, и жизни», — объясняет батюшка.

Отец Александр напоминает: верующие встречают и Новый год, и Рождество Христово с именем Христа. Он также обращает внимание, что в храм люди приходят со своими бедами и недугами и просят заступничества именно у Бога, святых или Пресвятой Богородицы.

«Мы с вами желаем всем Божьей милости, мы желаем счастья, ангела хранителя. Простите, а в год Козы что пожелать участникам праздника? Демонские* силы, окружают такие праздники, и простите меня, раз мы их празднуем, то они нам потом и строят козни, в течение года», — говорит батюшка.

Демонические* черты символа года

Почему коза на страницах журналов все чаще приобретает демонический вид? Батюшка объясняет это без обиняков: так проявляется наружу та духовная подоплека, которая скрыта в астрологии. Любые языческие обряды и гадания — не безобидная забава, а путь в сторону от Бога.

«Разве в храме человека спрашивают: в какой год ты родился? Год козла красного или зеленого, барана, или тупого тельца? Вот тот, кто напивается все новогодние праздники, у него каждый год свиньи. Поэтому, друзья мои, давайте не будем служить бесам*, а будем служить только Богу», — говорит батюшка.

Как правильно встретить праздник

Вместо того чтобы читать гороскопы и гадать, каким окажется год Козы, православным людям лучше направить силы на подготовку к Рождеству Христову. Новый год — просто дата в календаре, и ее стоит использовать как повод поблагодарить Бога за прожитые дни. Святые отцы советовали в это время усерднее молиться, прибегать к исповеди и совершать дела милосердия.

«Когда вы видите на страницах глянцевых журналов козу с рогами и атрибутами Сатаны*, не нужно удивляться. Это честное отражение духовной реальности. Языческие гороскопы несут в себе бесовский дух, и художники, сами того не понимая, просто визуализируют эту темную суть. Православному человеку нечего искать в таких статьях», — объясняет отец Александр.

Защита семьи от духовного мусора

Отдельного внимания требует чтение детей и подростков. В молодежных изданиях нередко печатают гороскопы, приучая юных читателей к гаданиям. Родителям и бабушкам следует мягко, но настойчиво растолковывать, что подобные материалы наносят вред душе. Если же газета или журнал с такими статьями уже оказались дома, их лучше выбросить — ради собственного спокойствия и благополучия близких.

«Берегите свою душу и души своих близких. Встречайте Новый год с чистой совестью, с миром в сердце и с твердой верой в Бога. Тогда любой наступающий год станет для вас временем благодати», — подводит итог отец Александр.

Ранее сообщалось, чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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