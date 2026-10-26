Старые шины в Подмосковье: куда везти и сколько заплатить за нарушение

Бросить отслужившие покрышки у мусорного бака или отвезти на стихийную свалку — не вариант: закон этого не допускает. В Московской области работает проект «Мегабак», где принимают старые шины. REGIONS разобрался , как найти пункт приема и чем рискуют те, кто решает избавиться от резины нелегально.

Где принимают шины

Проект «Мегабак» задуман для того, чтобы использованные шины попадали в переработку, а не на стихийные свалки в городах и вдоль трасс. По информации пресс-службы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, площадки действуют в 46 округах региона — всего их 55. Там стоят контейнеры для опасных отходов: покрышек, бытовой техники, ртутных ламп, градусников и батареек.

Узнать, где находится ближайшая точка и что именно она принимает, можно на интерактивной карте раздельного сбора отходов. Другой способ — сдать резину в шиномонтаж при сезонной замене.

«Практически в любом из них житель Подмосковья может избавиться от старых покрышек при „переобувке“», — рассказал REGIONS председатель комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Московской области Владимир Аленцин.

Сколько шин уходит в переработку

Точные цифры по сбору и переработке шин в Подмосковье назвать трудно: участники рынка приводят разные данные, отметил Аленцин. В то же время, по словам председателя, по России в целом есть и более оптимистичные оценки — до 500 тыс. тонн переработанных шин в год. Однако сравнивать их напрямую мешают различия в методиках подсчета.

Что грозит нарушителям

Несоблюдение правил обращения с отходами влечет административную ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Эта норма покрывает широкий круг нарушений — от накопления и перевозки до утилизации и обезвреживания, уточнил Аленцин.

Размер штрафа определяется обстоятельствами и статусом виновного: гражданина, должностного лица, ИП или организации. При повторном нарушении наказание усиливается. Для граждан минимальный штраф — от ₽2 до 3 тыс., при повторе — от ₽3 до 5 тыс.

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