Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о семейной жизни

VOICE: бывший участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал о браке

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

28-летний участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс в июле женился на 25-летней Полине Еременко. Недавно медиум рассказал, как познакомился с избранницей и почему решился на брак. Его слова приводит VOICE.

Как рассказал Шепс, они с Полиной встретились на съемках шоу «Экстрасенсы. Реванш». Олег был судьей, а Полина работала фотографом. До свадьбы пара встречалась год. Олег объяснил, что брак для него — это своего рода ритуал.

«Дело даже не в штампе в паспорте, а скорее в том, чтобы скрепить узы, надев друг другу кольца», — отметил медиум.

При этом после свадьбы его жизнь сильно не изменилась. Олег и Полина уже давно жили вместе, поэтому торжество стало скорее символическим шагом. Супруги — люди эмоциональные, иногда между ними случаются ссоры. Однако Шепс признался, что в таких ситуациях он всегда извиняется первым.

«Я первый извиняюсь», — сказал он.

Отдельно Олег затронул тему будущего. Он мечтает о ребенке и видит себя справедливым отцом. При этом экстрасенс категорично заявил, что ни за что не оставит будущего ребенка со своим братом Александром Шепсом. Причины такого решения он не раскрыл.

Ранее стало известно о свадьбе треш-блогера Олега Монгола.

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