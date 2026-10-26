Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о семейной жизни

28-летний участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс в июле женился на 25-летней Полине Еременко. Недавно медиум рассказал, как познакомился с избранницей и почему решился на брак. Его слова приводит VOICE.

Как рассказал Шепс, они с Полиной встретились на съемках шоу «Экстрасенсы. Реванш». Олег был судьей, а Полина работала фотографом. До свадьбы пара встречалась год. Олег объяснил, что брак для него — это своего рода ритуал.

«Дело даже не в штампе в паспорте, а скорее в том, чтобы скрепить узы, надев друг другу кольца», — отметил медиум.

При этом после свадьбы его жизнь сильно не изменилась. Олег и Полина уже давно жили вместе, поэтому торжество стало скорее символическим шагом. Супруги — люди эмоциональные, иногда между ними случаются ссоры. Однако Шепс признался, что в таких ситуациях он всегда извиняется первым.

«Я первый извиняюсь», — сказал он.

Отдельно Олег затронул тему будущего. Он мечтает о ребенке и видит себя справедливым отцом. При этом экстрасенс категорично заявил, что ни за что не оставит будущего ребенка со своим братом Александром Шепсом. Причины такого решения он не раскрыл.

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