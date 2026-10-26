Подмосковный спортсмен одержал победу на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

Подмосковные спортсмен Георгий Габеев (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевал золотую медаль на III Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Россия — Родина Героев», которые прошли с 21 по 24 октября в Красноярске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 130 кг. На втором месте оказался борец Игорь Чикобава из Новосибирской области, на третьем — представители Новосибирской области и Красноярского края — Владимир Мухсян и Имран Мамедов.

Состязания прошли в Красноярске в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие более 200 юниоров до 21 года из 27 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.