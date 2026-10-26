Пилоты Московской области получили награды на чемпионате России по гонкам дронов

Представители Подмосковья завоевали четыре медали — три золотые и одну бронзовую — на чемпионате России по гонкам дронов, который прошел с 22 по 26 октября на стадионе «Фишт» в Сириусе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Платон Черемных (Королев) и Александр Холкин (Королев) одержали победу в командном зачете среди мужчин в классах 200 мм и 330 мм. Кроме того, Платон Черемных стал чемпионом России в личном зачете в «классе 330».

Мария Куринова (Королев) и Дина Ипина (Королев) заняли третье место в командном зачете в классе 330 мм.

Чемпионат стал финалом сезона, его провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.