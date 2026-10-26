София Ротару растрогала фанатов архивным снимком покойного мужа

tv.mail: Ротару показала архивное фото Евдокименко в годовщину его смерти

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

79-летняя украинская певица София Ротару почтила память своего мужа Анатолия Евдокименко, пишет ТВ Mail. В годовщину его смерти артистка опубликовала в личном блоге архивный снимок мужа.

Под фотографией она оставила короткую, но пронзительную подпись: «Помню и люблю». С момента кончины Анатолия прошло уже 24 года. Он умер от инсульта в возрасте 61 года.

София и Анатолий познакомились в далеком 1968 году. Их встреча оказалась судьбоносной. Спустя несколько лет пара официально оформила отношения. Вместе они прожили более трех десятилетий.

Евдокименко был для Ротару не просто мужем. Он выполнял роль продюсера, помогал организовывать концерты и гастроли, поддерживал певицу в творческих начинаниях. Их союз был примером не только семейной, но и профессиональной гармонии.

Ранее Марина Юдашкина почтила память покойного мужа.

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