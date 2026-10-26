Прокуратура проверила работу компании в Истре, которая не выплатила зарплату на ₽60 млн

Городская прокуратура Истры провела проверку работы местной компании, которая задолжала сотрудникам зарплату на ₽60 млн. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Так, АО «Эффективные технологии» с января по июль 2026 года не платило зарплату 113 сотрудникам. В результате образовалась задолженность в размере более ₽60 млн. При этом у работодателя были необходимые денежные средства, однако их расходовали на другие цели.

Материалы прокурорской проверки передали в следственный орган, после чего было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города. Директору компании внесли представление об устранении нарушений.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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