Подмосковные кикбоксеры завоевали семь наград на чемпионате мира в Картахене

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей — шесть золотых и одну серебряную — на чемпионате мира по кикбоксингу WKF, который прошел в Картахене (Колумбия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Маргарита Пучкова (поинтфайтинг, весовая категория до 50 кг, СШОР по единоборствам, Красногорск), Анна Черняева (лоу-кик, до 50 кг, Долгопрудный), Никита Морозов (поинтфайтинг, до 63 кг, СШОР по единоборствам, Красногорск), Ростислав Варнавский (К-1, до 71 кг, Мытищи) заняли первые места. Кроме того, победу одержали Иван Овсиенко (поинтфайтинг, до 84 кг, СШОР по единоборствам, Истра) и Андрей Черняев (кик-лайт, свыше 80 кг, ветераны, Долгопрудный). Михаил Харюк (лоу-кик, до 54 кг, Истра) оказался серебряным призером.

Участниками состязаний стали более 1,3 тыс. спортсменов из 35 стран. Впервые за пять лет российская команда выступила на чемпионате мира с флагом и гимном страны.

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