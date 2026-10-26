«Интимный Салтыков-Щедрин»: в Талдоме раскроют частную жизнь великого сатирика

Талдомский историко-литературный музей в четверг, 29 октября, в 15:00 ждет гостей на лекции «Интимный Салтыков-Щедрин». Провести встречу именно здесь попросили сами посетители, не раз обращавшиеся с такой инициативой, сообщил REGIONS.

Для читающей публики Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — это в первую очередь блестящий сатирик, обличавший самодержавие и писавший злободневные социальные тексты. Но за этим каноническим портретом почти незаметен живой человек: муж, родитель, приятель и простой обыватель, чья домашняя жизнь мало кому известна.

Гостям расскажут, был ли писатель тираном в семье и правда ли его брак оказался несчастливым. Материалом послужат переписка родственников и воспоминания людей, знавших Салтыкова-Щедрина лично. Спикеры намерены обойтись без политики и не станут уподоблять литературных персонажей реальным домочадцам писателя. В центре внимания окажется сам автор — человек, выпускавший большинство своих книг под псевдонимом Н. Щедрин.

Записаться можно по телефону 8 (49620) 6-05-82. Билеты продают в кассе музея и на сайте museum-taldom.mo.muzkult.ru/tickets в разделе «Музейные программы». В рамках акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал» посетители смогут приобрести билеты по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение — 18+.

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