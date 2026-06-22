Иран выстоял с Бельгией, хавбек «Краснодара» забил первый гол Кабо-Верде: что произошло на ЧМ

На чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде, завершились матчи второго тура в группах G и Н. Ни одна из команд в этих группах не потеряла шансы на выход в плей-офф.

Иран держится, несмотря на трудности

Чемпионат мира уже можно назвать позорным из-за того, как американские власти издеваются над сборной Ирана. Команде приходится ездить на матчи в США, а затем немедленно возвращаться в Мексику на место своего базирования. Понятно, что это отнимает силы и сокращает время на подготовку и восстановление.

Тем не менее, Иран держится. После ничьей в первом туре с Новой Зеландией команда выстояла в игре с потенциально мощной Бельгией (0:0). Героем матча стал голкипер Алиреза Бейранванд, совершивший семь сэйвов. А во втором тайме он удивительным образом отразил удар в упор Максима де Кейпера.

Бельгийцам усложнил задачу защитник Натан Нгой, схвативший красную карточку на 66-й минуте. Бельгия пыталась атаковать и в меньшинстве, перед Ираном стояла задача выстоять — и они выстояли.

Испания провела работу над ошибками

Фото: [ Ламин Ямаль/ФИФА ]

После ничьей с Кабо-Верде (0:0) главный тренер сборной Испании Луис де ла Фунте перетряхнул состав, особенно это касалось флангов. В итоге один из фаворитов турнира легко и непринужденно разбил Саудовскую Аравию (4:0). Причем три мяча побывали в сетке ворот соперника уже к середине первого тайма.

18-летний Ламин Ямаль вышел в старте, восстановившись после мышечной травмы, и забил свой первый гол на чемпионатах мира — уже на десятой минуте. Юная звезда испанцев отыграл только первый тайм, но большего и не потребовалось.

Микель Ойарсабаль отметился дублем, а также ассистировал Ямалю. С развалившимся соперником у Испании получалось все.

Кабо-Верде движется к плей-офф

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Кабо-Верде, дебютант мундиаля, сумела не проиграть в матчах с двумя самыми сильными соперниками в группе Н. После героической ничьей имени голкипера Возиньи с Испанией (0:0), африканская команда не проиграла и уругвайцам (2:2).

Первый гол Кабо-Верде в истории чемпионатов мира забил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини дальним ударом со штрафного.

В матче с Уругваем Кабо-Верде помогли две ошибки 40-летнего голкипера Фернандо Муслеры. Если в случае с голом Ленини еще можно винить развалившуюся стенку, то второй мяч африканцев опытнейший вратарь уругвайцев организовал сам.

В группе Н на первое место вышла Испания с четырьмя очками. По два у Уругвая и Кабо-Верде, одно — у Саудовской Аравии. Южноамериканцы поставили себя на грань вылета — в заключительном матче в группе им играть с Испанией. А вот Кабо-Верде вполне может замахнуться на выход в плей-офф — нужно обыграть саудитов.

Египет вышел в лидеры группы

Фото: [ Мохамед Салах/ФИФА ]

Египет в матче с Новой Зеландией пропустил первым — уже на 15-й минуте отличился Финн Серман. Но после перерыва «фараоны» крепко взялись за соперника. Мостафа Зико сравнял, Мохамед Салах вывел команду вперед, а затем ассистировал на гол Махмуду Хассану по прозвищу Трезеге.

Египтяне возглавили группу G с четырьмя очками. По два балла у Ирана и Бельгии, одно очко у Новой Зеландии. В заключительном туре Египет сыграет с Ираном, Бельгия постарается реабилитироваться за блеклую игру в первых двух турах в матче с новозеландцами.