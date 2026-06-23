Эрлинг Холанд дал прогноз на матч с Францией

Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о предстоящем матче чемпионата мира со сборной Франции. Команды сыграют в третьем туре группы I, уже гарантировав себе место в плей-офф.

Норвегия и Франция сыграют 26 июня. Обе сборные набрали по шесть очков, каждая из них обыграла команды Сенегала и Ирака.

«Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно, так что этот матч уже не особо меня интересует. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир», — заявил Холанд.

Матч, не имеющий большого турнирного значения, представляет интерес соревнованием снайпером. Эрлинг Холанд и француз Килиан Мбаппе отметились дублями в двух матчах подряд. В споре бомбардиров они уступают только аргентинцу Лионелю Месси, который в двух играх успел наколотить пять мячей.