Испания вышибла Францию в День взятия Бастилии: есть первый финалист чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу определился первый финалист. Сборная Испании уверенно обыграла Францию со счетом 2:0. Горечи «трехцветным» добавил тот факт, что это произошло 14 июля, в главный национальный праздник — День взятия Бастилии.

Практически по всем рейтингам и до, и по ходу чемпионата Франция считалась главным фаворитом. Теперь команда Дидье Дешама может побороться только за третье место. Испания вышла в финал, где ждет победителя матча Аргентина — Англия.

Как это было

Эксперты превозносили французскую атаку во главе с лучшим бомбардиром чемпионата Килианом Мбаппе (8 голов) и лучшим ассистентом Майклом Олисе (5 передач), а также обладателем Золотого мяча Усманом Дембеле. Однако с первых минут звезды нападения Франции были отрезаны от всей остальной команды и действовали сами по себе.

В итоге Франция наиграла только на xG 0.37 (у Испании 1.65). Олисе сделал 20 ошибок при передачах, Дембеле не совершил ни одной успешной обводки, у Мбаппе не было ни одного момента, зато форвард получил желтую карточку за хамскую атаку голкипера Унаи Симона — от бессилия. По количеству ударов по воротам у команд равенство, но Франция набила статистику в конце матча, и большинство этих попыток были ударами отчаяния, совсем неопасными.

В защите беды французов обозначились на их левом фланге, где Люка Динь должен был сдерживать Ламина Ямаля. В середине первого тайма защитник не попал по мячу, зато попал по Ямалю. Пенальти четко реализовав Микель Ойарсабаль, забивший пятый мяч на турнире.

Фото: [ ФИФА ]

На 58-й минуте из этой же зоны прилетел и второй гол. Дани Ольмо разыграл длинную стенку с правым защитником Педро Порро, который оказался совершенно один перед вратарем. Тут же едва не состоялся и третий гол, очень похожий. Но мяч Ламина Ямаля отменили из-за небольшого офсайда.

В дальнейшем Испания уверенно контролировала игру. Полузащита во главе с великолепным Родри контролировала центр поля и в зародыше перекусывала французские атаки. От игры же Франции весь второй тайм веяло безысходностью.

Что говорят во Франции

«Главная причина в том, что мы были немного ниже своих возможностей и менее опасны в атаке, чем могли бы быть. Были технические ошибки и передачи, которые могли привести к ситуациям и моментам. Нужно это принять, пусть и болезненно. В этом матче Испания показала нечто большее», — сказал главный тренер Франции Дидье Дешам.

Фото: [ ФИФА ]

«Как и у всех, огромное разочарование. Разочарование колоссальное, я не могу выразить это словами. Нам нужно собраться с силами, отправиться в отпуск и двигаться дальше. Футбол никого не ждет, на клубном и международном уровне произойдут другие события», — не скрывал досады Килиан Мбаппе.

«Дешам испортил себе уход из сборной. Мы поддались ажиотажу вокруг команды и наговорили ерунды. Мы ошиблись. Это был провал. Наша полузащита очень слаба. Тчуамени и Рабьо отставали от испанской полузащиты на световые годы», — назвал причины поражения журналист RMC Sports Даниэль Риоло.

Что говорят в Испании

«В раздевалке мы говорили, что нам будет противостоять одна из лучших в мире сборных, в которой играют лучшие игроки мира. Но они играли против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым», — сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Фото: [ ФИФА ]

При этом наставник испанцев еще и остался недоволен судейством. По его мнению, арбитр пропускал слишком много фолов. В том же духе высказался и Родри, указавший, что судьи не зафиксировали большое количество нарушений против Ламина Ямаля. Однако, по мнению капитана испанцев, вингер, которому накануне матча исполнилось 19 лет, даже в этой ситуации провел великолепный матч.

«Говорили, что защита и вратарь играют плохо, но, думаю, мы заставили замолчать многих критиков. Мы пропустили всего один гол — и мы в финале. Мы проделываем потрясающую работу, и это усилия всей команды: как тех, кто выходит на поле, так и тех, кто находится на скамейке, потому что на тренировках они, обладая высоким уровнем, в конечном итоге помогают тебе стать лучше», — ответил критикам сборной Испании защитник Пау Кубарси.