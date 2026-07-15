В Краснодаре задержали авторов ролика со шпагатом на фоне собора

Сотрудники полиции задержали двух жителей Краснодара после публикации в социальных сетях видео, на котором один из них выполняет шпагат между двумя автомобилями на фоне Войскового собора князя Александра Невского. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Об этом пишет РИА Новости .

Полицейские установили и задержали двух жителей Краснодара, которые стали участниками резонансного видеоролика, снятого на фоне Войскового собора князя Александра Невского на улице Постовой.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, задержанными оказались местные жители в возрасте 19 и 23 лет.

Видео появилось в социальных сетях во вторник. На опубликованных кадрах молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя автомобилями. На заднем плане виден собор Александра Невского, расположенный в центре Краснодара.

В полиции уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. По ее итогам действиям участников съемки будет дана комплексная правовая оценка.

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