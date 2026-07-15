Биолог назвал средства, которые почти не защищают от комаров
Биолог Федоров: ультразвуковые отпугиватели и браслеты не спасают от комаров
Ультразвуковые отпугиватели не имеют научно подтвержденной эффективности против комаров. Как рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров, эти насекомые ориентируются не на звук, а на тепло тела, углекислый газ и запах кожи человека.
По словам эксперта, слабый и кратковременный эффект также дают браслеты с эфирными маслами. Из-за низкой концентрации активных веществ они могут использоваться только как дополнительное средство защиты.
Федоров отметил, что популярные ароматические спирали и свечи тоже имеют ограниченную эффективность. На открытом воздухе их действие быстро сводится к нулю даже при слабом ветре, который рассеивает дым. В помещениях же использование таких средств может быть нежелательным из-за выделения дыма и химических соединений, способных негативно повлиять на здоровье.
Не советует биолог полагаться и на народные методы защиты, включая отвары трав и эфирные масла, особенно если они применяются без соблюдения рекомендуемых дозировок.
Наиболее надежной защитой эксперт назвал репелленты с доказанной эффективностью, содержащие ДЭТА в концентрации 20–30%, а также фумигаторы и москитные сетки. По его словам, лучший результат дает именно комплексное использование нескольких средств защиты.
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