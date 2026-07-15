Депутат рассказал, кому с 1 августа повысят накопительные пенсии

С 1 августа Социальный фонд России автоматически увеличит выплаты получателям накопительных пенсий. Размер перерасчета составит 17,3%, а для отдельных категорий граждан — 19,3%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Об этом пишет ТАСС .

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий. По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, выплаты увеличатся благодаря инвестиционному доходу, полученному по итогам 2025 года.

Как отметил депутат, накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Пенсионные накопления граждан инвестируют государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и девять частных управляющих компаний, предлагающих в общей сложности 13 инвестиционных портфелей. Доходность по итогам прошлого года значительно превысила уровень инфляции, который составил 5,6%.

Для участников программы государственного софинансирования пенсий, а также граждан, направивших средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений, повышение будет выше — 19,3%. По словам Говырина, это связано с тем, что для срочных пенсионных выплат применяется отдельный коэффициент перерасчета.

Подавать заявление для получения повышенных выплат не потребуется. Перерасчет будет произведен автоматически на основании данных лицевых счетов, а деньги поступят тем же способом, что и основная пенсия.

По оценке депутата, повышение коснется около 136 тыс. получателей накопительной пенсии и еще 37,3 тыс. граждан, которым назначена срочная пенсионная выплата. Тем, кто еще не проверял состояние своих пенсионных накоплений, он рекомендовал заказать выписку из лицевого счета на портале «Госуслуги» и уточнить, назначены ли соответствующие выплаты.

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