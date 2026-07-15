Член ОНК рассказал, чем занимается Диана Шурыгина в СИЗО

Находящаяся под стражей по уголовному делу о распространении порнографии Диана Шурыгина читает православную литературу и интересуется книгами по психологии и саморазвитию. Об этом РИА Новости сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

Председатель ОНК Москвы Илья Высотский рассказал, что Диана Шурыгина, содержащаяся в следственном изоляторе, уже прочитала две православные книги, которые взяла в храме при СИЗО.

По его словам, девушка также хотела бы ознакомиться с литературой по психологии и саморазвитию. Правозащитники объяснили ей, что она может обратиться к администрации изолятора, получить список книг из библиотеки и выбрать интересующие издания.

Высотский отметил, что на вопросы о своем моральном состоянии Шурыгина отвечает спокойно. По его словам, она старается сохранять позитивный настрой и не унывает.

В конце мая суд избрал для Шурыгиной меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу о распространении порнографических материалов. В начале июля суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

По данным правоохранительных органов, уголовное дело было возбуждено после публикации интимных фотографий и видеозаписей в Telegram-канале, который, по версии следствия, находился под управлением Шурыгиной.

Кроме нее, фигурантами дела проходят модель Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и актер Людвиг Кричкер. В настоящее время оба находятся под домашним арестом.

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