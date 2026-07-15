Политолог оценил последствия возможного удара США по руководству Ирана

Гипотетический удар США по руководству Ирана не позволит Вашингтону добиться стратегического преимущества. Такое мнение в беседе с « Лентой.ру » выразил заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Георгий Асатрян.

По словам эксперта, не стоит переоценивать возможности американской разведки. Он отметил, что Иран обладает значительной стратегической глубиной и располагает механизмами противодействия подобным угрозам.

При этом Асатрян подчеркнул, что риск физического устранения представителей иранского руководства остается реальным. Однако, по его оценке, даже такой сценарий не лишит Тегеран возможности продолжать противостояние.

Эксперт объяснил это особенностями политической системы Ирана. По его словам, ключевую роль в стране играет не отдельный лидер, а сама государственная система, которая, как считает Асатрян, уже неоднократно демонстрировала устойчивость в условиях внешнего давления.

Поводом для комментария стало обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Кроме того, американский лидер утверждал, что существует угроза покушения на него со стороны Ирана, и сообщил, что оставил своей администрации указание нанести удар по Исламской Республике в случае такого развития событий.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил возможность ликвидации представителей властей Ирана.