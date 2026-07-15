Подмосковье вошло в число лидеров по выдаче потребкредитов

В июне 2026 года рынок потребительского кредитования в России вновь перешел к снижению после весеннего роста. Подмосковье сохранило позиции одного из крупнейших регионов по количеству выданных кредитов, тогда как Краснодарский край продемонстрировал наиболее заметное месячное сокращение среди 30 субъектов РФ с наибольшими объемами кредитования. Об этом пишет КоммерсантЪ .

В июне банки по всей России оформили 1,89 млн потребительских кредитов, что на 10,7% меньше по сравнению с маем. При этом в годовом выражении рынок вырос на 36,4%, поскольку в июне прошлого года выдача находилась на низком уровне после ужесточения денежно-кредитной политики. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидирующие позиции по количеству оформленных кредитов сохранили Москва, Московская область и Краснодарский край. Несмотря на общее охлаждение рынка, Подмосковье осталось одним из крупнейших центров потребительского кредитования в стране.

Снижение выдачи кредитов было отмечено практически во всех крупнейших регионах России. В Москве количество оформленных займов сократилось на 9,4%, в Санкт-Петербурге — на 8,7%.

Наиболее существенное падение зафиксировано в Краснодарском крае. За месяц жители региона оформили 73,5 тыс. потребительских кредитов против 85,8 тыс. в мае. Таким образом, объем выдачи снизился на 14,3% — это самый высокий показатель сокращения среди 30 российских регионов с крупнейшими объемами кредитования. При этом Кубань сохранила третье место в стране по количеству выданных кредитов.

В Ростовской области банки предоставили 55,9 тыс. потребительских кредитов, что на 9% меньше майского результата, когда было выдано 61,4 тыс. займов. По этому показателю регион занял шестое место в общероссийском рейтинге.

Кроме Краснодарского края, заметное снижение выдачи потребительских кредитов наблюдалось в Забайкальском крае (-12,4%), Белгородской области (-12,2%), Приморском крае (-12,1%) и Воронежской области (-12%).

По итогам второго квартала 2026 года российские банки выдали 5,88 млн потребительских кредитов. Это на 49% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, однако остается на 32% ниже уровня второго квартала 2024 года.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после восстановления активности весной рынок вновь демонстрирует умеренные темпы. По его словам, банки продолжают придерживаться осторожной политики при рассмотрении заявок, уделяя особое внимание качеству кредитных историй заемщиков. Такой подход позволяет кредитным организациям контролировать риски и сдерживать рост просроченной задолженности.

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