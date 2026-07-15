Хищница у берегов Приморья: рыбаки встретили акулу у самого днища лодки

В акватории Уссурийского залива, неподалеку от города Большой Камень, произошла встреча, которая надолго запомнится местным рыбакам. Мужчины, отправившиеся на промысел на надувной лодке, стали свидетелями появления крупного морского хищника. Океанская гостья не просто проплыла мимо — она проявила отчетливый интерес к плавсредству и его пассажирам, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, инцидент развивался стремительно. Рыбаки заметили акулу, когда та уже находилась в опасной близости. Хищница, чьи габариты поражали воображение, сначала развернулась в сторону лодки, словно изучая незнакомый объект, а затем молниеносно ушла под воду прямо у самого днища судна. Расстояние, разделявшее людей и океанского странника, было настолько малым, что каждый из присутствующих мог разглядеть очертания хищницы.

Очевидцы не растерялись и успели запечатлеть произошедшее на камеру. На кадрах отчетливо видно, как акула маневрирует вокруг лодки, а затем скрывается в глубине. По оценке автора видео, длина хищницы достигает как минимум 2,5 метра.

Мужчина, имеющий, по его словам, опыт встреч с морскими обитателями, уверен, что перед рыбаками была не безобидная сельдевая акула, а гораздо более опасная мако. Главным признаком, указывающим на этот вид, стал характерный ярко-синий оттенок спины хищницы.

Раннее в ДВО РАН сообщили, что сельдевые акулы в Приморье не представляют угрозы для отдыхающих.