Суд Стамбула объявил Нетаньяху в международный розыск

Суд в Стамбуле постановил объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол. Такое решение, как утверждает газета Sabah, было принято в рамках рассмотрения дела, связанного с задержанием участников гуманитарной «Флотилии стойкости». Об этом сообщает РИА Новости .

По информации газеты Sabah, коллегия судей 11-го уголовного суда Стамбула постановила объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через «красный» бюллетень Интерпола.

Как сообщает издание, решение принято в рамках судебного разбирательства, касающегося задержания участников гуманитарной «Флотилии стойкости» («Сумуд»), которые пытались доставить помощь в сектор Газа.

Ранее, в ноябре 2025 года, Генеральная прокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников. Их обвиняют в преступлениях, связанных с событиями в секторе Газа. Турецкие следственные органы заявляли, что расследование было начато после задержания Израилем участников гуманитарной миссии, которых впоследствии депортировали в Турцию.

Анкара неоднократно резко критиковала действия Израиля. Власти Турции называли задержание активистов «Флотилии стойкости» нарушением международного права, а президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выступал с критикой в адрес израильского руководства на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что политолог оценил последствия возможного удара США по руководству Ирана.