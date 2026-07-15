Франция в полуфинале ЧМ с Испанией установила национальный антирекорд

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира с Испанией (0:2) установила национальный антирекорд по xG (важному атакующему показателю, оценивающему вероятность гола). По данным статистического портала Opta Sport, «трехцветные» наиграли всего на 0.32 гола.

Это худший результат для сборной Франции на чемпионатах мира за все время сбора статистики. Для сравнения, у испанцев этот показатель составил 1.65. Звездное французское нападение с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле и Майклом Олисе не создало серьезных проблем перед испанской обороной: соперник команды Дидье Дешама на протяжении всего матча владел инициативой за счет контроля мяча.

Сборная Франции под руководством Дешама выступает на четвертом чемпионате мира: в 2018 году она стала чемпионом, в 2022-м уступила в финале Аргентине, а на этот раз сможет побороться только за третье место. Ее соперником станет проигравший в матче Аргентина — Англия. Испания же ждет в финале победителя этой встречи.

Французы проиграли испанцам в свой главный национальный праздник — День взятия Бастилии.