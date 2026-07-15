Минздрав и регионы займутся модернизацией детского здравоохранения в школах

Правительство Российской Федерации утвердило комплекс мер, направленных на системное улучшение качества медицинского обслуживания несовершеннолетних граждан. Особое внимание в рамках новой инициативы будет уделено организации врачебного контроля непосредственно в образовательных учреждениях. Соответствующие положения содержатся в официальном документе кабинета министров, с текстом которого ознакомилось информационное агентство ТАСС .

В правительственном распоряжении определены ответственные исполнители и координаторы этой масштабной работы. Ключевые федеральные ведомства — Министерство здравоохранения и Министерство просвещения — выступят главными операторами проекта, к которому также будут привлечены региональные органы исполнительной власти и администрации школ. В кабмине уточнили, что первые отчеты о результатах проведенных мероприятий ожидаются к 2027 году. В дальнейшем мониторинг прогресса станет ежегодным — ведомства обязаны представлять доклады о ходе реформ на регулярной основе.

Помимо усиления медицинского присутствия в школах, Минздраву совместно с региональными властями поручено заняться развитием современной инфраструктуры профильных учреждений, ориентированных на женское и детское население. В числе приоритетных задач — обновление материально-технической базы больниц и поликлиник, а также совершенствование формата выездной работы педиатрических служб. Власти рассчитывают, что внедрение мобильных бригад и расширение их функционала позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для семей, проживающих в удаленных или труднодоступных районах.

Ранее сообщалось, что в России разработают персонализированное питание «3.0».