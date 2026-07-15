Режим ракетной опасности объявили сразу в 12 регионах России

В течение одного часа режим ракетной опасности был объявлен сразу в 12 регионах России. На фоне угрозы Росавиация ввела временные ограничения на работу ряда аэропортов, а в Крыму сообщили о беспилотной опасности и работе средств противовоздушной обороны. Об этом пишет РБК .

Режим ракетной опасности был введен во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Самарской, Ивановской и Ульяновской областях.

Аналогичные предупреждения также получили жители Удмуртии, Чувашии, Татарстана и Мордовии.

Власти Крыма сообщили о введении режима беспилотной опасности. По официальной информации, над территорией полуострова работают силы противовоздушной обороны.

На фоне сложившейся обстановки Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в нескольких аэропортах. Последним ограничения были введены в аэропорту Кирова — в 04:26 мск.

Как уточнили в ведомстве, временные ограничения в основном затронули аэропорты Поволжья и Предуралья и направлены на обеспечение безопасности полетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в ДНР десять городов остались без воды из-за обесточивания объектов.