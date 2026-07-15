Синоптики спрогнозировали грозу и до +27 градусов в Подмосковье 15 июля

Синоптики Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на предстоящую среду, 15 июля, для Москвы и Подмосковья. Согласно данным метеорологов, в столичном регионе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, местами возможны кратковременные осадки в виде дождя, а также грозовая активность.

В Московской области, как сообщается в прогнозе, температурный диапазон окажется несколько шире. Днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов, тогда как ночью похолодает сильнее — минимальная температура может достигнуть +12 градусов.

В ведомстве уточнили температурные показатели по двум локациям. В пределах Москвы дневные температуры воздуха составят от +24 до +26 градусов по Цельсию. С наступлением темного времени суток столбики термометров опустятся до отметки +15 градусов.

Специалисты также обнародовали данные о ветровом режиме. Ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 4–11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться в периоды грозовой активности.

Что касается атмосферного давления, то, по прогнозам метеорологов, оно установится на отметках 745–746 миллиметров ртутного столба, что близко к климатической норме для данного периода. Синоптики предупредили жителей столицы о возможных перепадах температур в течение суток и рекомендовали учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно в вечернее время, когда прогнозируются осадки.

Ранее сообщалось, что росавиация ввела план ковер на южных курортах России.