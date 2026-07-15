В США подготовили законопроект с новыми мерами против покупателей российских энергоресурсов

Новый законопроект о санкциях против России, который готовятся рассмотреть в Конгрессе США, в первую очередь направлен против крупнейших покупателей российских энергоресурсов — Китая и Индии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на детали документа, пишут Известия .

По данным The Wall Street Journal, инициатива, которую ранее продвигал сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает расширение полномочий президента США Дональда Трампа в сфере торговых ограничений.

Согласно публикации, документ позволит главе Белого дома самостоятельно принимать решение о введении импортных пошлин размером до 100% в отношении стран, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоносителей. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Как отмечает издание, законопроект может быть внесен на рассмотрение Конгресса уже на этой неделе. При этом окончательное решение о применении торговых мер будет оставаться за президентом США.

Помимо возможного введения пошлин, документ предусматривает дополнительные санкции в отношении российского оборонно-промышленного комплекса, а также финансового и энергетического секторов.

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