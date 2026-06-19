Историческая победа Канады, перфоманс швейцарского юниора, скука от Чехии: что произошло на ЧМ

На чемпионате мира по футболу в Америке прошли матчи второго тура в группах А и В. Две из четырех игр завершились с крупным счетом.

Историческая победа Канады

Канада, одна из хозяек мундиаля, принимает участие в своем третьем чемпионате мира. В двух предыдущих было шесть поражений в шести матчах. В первом туре канадцы набрали первое очко в истории — ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), во втором одержали первую победу — разнесли Катар со счетом 6:0.

Главная звезда сборной Джонатан Дэвид из «Ювентуса» оформил хет-трик, по голу забили Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба, еще один мяч отправил в свои ворота Мохамед Аль-Маннаи.

«Мы показали миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы показали, на что способны. И мы показали, что можем выступать на мировой арене. Мы только начинаем», — сказал после матча Кайл Ларин.

Радость канадцев омрачила лишь травма полузащитника «Сассуоло» Исмаэля Коне. Катарец Ассим Мадибо въехал ему в ногу в безумном подкате. Коне унесли с поля на носилках — у него, вероятно, перелом.

Мадибо получил красную, уже вторую в матче для Катара. Сборная с Аравийского полуострова в первом туре сенсационно сыграла вничью со Швейцарией, но во втором ничего толком не показала.

Швейцарию спас 20-летний юниор

Фото: [ ФИФА ]

Швейцария владела преимуществом в матче с Боснией и Герцеговиной, однако остроты впереди не хватало. Все изменил выход на замену 20-летнего 20-летнего полузащитника «Фрайбурга» Йоана Манзамби.

Швейцарец стал самым молодым игроком, сделавшим дубль после выхода на замену на чемпионатах мира. Кроме двух своих голов, Манзамби сделал игру своей команды более острой. В результате после не самых зрелищных 75 минут игры зрители увидели пять голов в последние четверть часа — 4:1.

«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере. Мы знали, почему плохо начали, и сегодня нам нужно было проявить терпение. Но мы хорошая команда, и, думаю, сегодня мы это доказали», — сказал Манзамби.

В группе В Канада и Швейцария набрали по четыре очка. Они фактически обеспечили себе места в плей-офф и в третьем туре сыграют между собой. У Боснии и Герцеговины и Катара по одному баллу в турнирной таблице.

Чехия не смогла переиграть ЮАР

Фото: [ ФИФА ]

Чехи в первом туре проиграли Корее (1:2), поэтому победа в матче с ЮАР была им жизненно необходима. И Михал Садилек открыл счет уже на шестой минуте. После этого в матче началась непреодолимая скука.

«Это был отвратительный матч. Один из худших, что я видел на этом чемпионате мира. Футболисты ЮАР играть не могли, а чехи играть не хотели. А под конец игры чехи тоже не могли», — прокомментировал увиденное на «Матч ТВ» экс-футболист Алексей Гасилин.

В итоге чехи поплатились, пропустив на 83-й минуте с пенальти. Ничья 1:1, которая не слишком устраивает обе команды.

Стопроцентная Мексика

Фото: [ ФИФА ]

Мексика и Корея одержали победы в первом туре, так что матч между ними должен был определить лидера группы А.

Игра была плотной, а ее исход решил единственный гол. Голкипер Кореи Ким Сын Кю неудачно сыграл на выходе, столкнувшись со своим защитником. Мяч отскочил к мексиканцу Луису Ромо, который отправил его в пустые ворота.

В концовке корейцы насели на ворота соперника, но Мексика выстояла и стала первой командой, официально гарантировавшей место в плей-офф. В группе А у Мексики шесть очков, у Кореи — 3, у Чехии и ЮАР — по одному.