«Это не рыбалка, это бизнес». Троих приморцев арестовали за контрабанду краба на 1,8 млн рублей

Следственные органы Приморского края инициировали уголовное преследование в отношении трех местных жителей. Их подозревают в нелегальной переправке через границу живого камчатского краба. Информация об этом поступила из регионального управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года предполагаемые нарушители, объединившись в устойчивую группу, на двух маломерных судах попытались переместить стратегически ценный ресурс – живого краба – через таможенные рубежи Евразийского экономического союза в сторону исключительной экономической зоны другого государства. Оперативно сработали сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, которые пресекли данную попытку. В ходе досмотра плавсредств силовики изъяли 839 экземпляров краба, общая стоимость которых превысила 1,8 миллиона рублей.

Фигурантам инкриминируется совершение деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важного сырья, выполненное организованной группой в крупном объеме). Суд уже избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На текущий момент следователи выясняют степень участия каждого из задержанных в этой схеме, а также проверяют их на предмет причастности к более обширным каналам теневого оборота морепродуктов.

Ранее суд уже вынес обвинительный приговор двум другим жителям Приморья за незаконный вылов ценных биоресурсов. Тот случай произошел в бухте Сухопутная Уссурийского залива: злоумышленников задержали при разгрузке улова, в ходе которого было конфисковано порядка 1700 особей краба без требуемой разрешительной документации.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Дюссельдорфа у туристки изъяли лягушек, гекконов и змеиный гуляш.