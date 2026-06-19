Радимов объяснил, почему женщины-судьи не должны работать на мужском чемпионате мира
Владислав Радимов: «На мужском чемпионате мира должны судить только мужчины»
Фото: [ФИФА]
Бывший полузащитник сборной России и футбольный эксперт Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказал свое мнение об участии женщин-арбитров в чемпионате мира по футболу, который проходит в Америке.
18 июня матч Чехия — ЮАР (1:1) обслуживала американский арбитр Тори Пенсо.
«Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры. И они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья плохая», — сказал Радимов.
С ним согласился защитник ЦСКА Матвей Лукин, отметивший, что женщины забирают у мужчин «мечту всей жизни».
Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги второго тура в группах А и В на чемпионате мира.