«Балтика» может подписать лучшего бомбардира Второй лиги

«Балтика» взяла на просмотр лучшего бомбардира Второй лиги Тимура Мелекесцева из ивановского «Текстильщика», сообщила пресс-служба калининградского клуба.

24-летний нападающий уже тренируется с «Балтикой», его контракт с «Текстильщиком» заканчивается 30 июня. Таким образом, он может перейти в клуб РПЛ в качестве свободного агента.

Мелекесцев забил 18 мячей и сделал восемь ассистов в 35 матчах группы «Золото» дивизиона А Второй лиги. Нападающий помог «Текстильщику» завоевать путевку в Первую лигу.

Мелекесцев поиграл за юношеские команды «Краснодара», ЦСКА и «Динамо», попробовал свои силы в чемпионате Чехии за «Словацко», отметился в махачкалинском «Динамо», «Алании», «Сатурне» и «Торпедо».

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о трансферной политике клуба.