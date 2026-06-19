С первых дней чемпионата мира болельщики возмущаются ценами на еду и напитки на стадионах в США. Против «ценового грабежа ФИФА» пошел только владелец клуба «Атланта Юнайтед», за который выступает россиянин Алексей Миранчук, миллиардер Артур Бланк.

На стадионе в Атланте сохраняются самые низкие цены для болельщиков. Хот-дог и «Кока-кола» тут всего по $2 (145 руб.), вода за $3 (220 руб.), баскет с куриными стрипсами и картошкой фри за $6 (437 руб.), бургер и стакан пива по $5 (365 руб.).

Для сравнения, в Далласе вода стоит $8,25 (602 руб.), а обычный хот-дог — $7,95 (580 руб.). Стандартный стакан пива (меньше 0,5 л) на самом дорогом стадионе обойдется в $18,5 (1330 руб.).

«В наших стенах никогда не было и не будет ценового грабежа. Люди должны чувствовать заботу и уважение. Эти вещи не обсуждаются», — заявил Бланк в интервью The Athletic.

Чемпионат мира в Америке проходит с 11 июня по 19 июля.

Ранее сборная Канады одержала первую в своей истории победу на чемпионатах мира, разгромив Катар со счетом 6:0.