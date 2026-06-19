«Промт — новый кнут и пряник». Российские компании массово внедряют ИИ: что будет с теми, кто не адаптируется?

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что искусственный интеллект (ИИ) перестал восприниматься как технология будущего и стал повседневным рабочим инструментом. По ее словам, все более востребованным становится навык формулирования качественных запросов для нейросетей.

Шульженко пояснила, что ИИ берет на себя рутинные процессы: обработку данных, подготовку отчетов, поиск информации и часть аналитики. Это высвобождает время сотрудников для более сложных задач, требующих экспертной оценки и стратегического мышления.

Наибольшие преимущества от внедрения ИИ сегодня получают специалисты в сфере аналитики и IT. Однако востребованность растет и у сотрудников, готовых адаптироваться под новые технологии . Изменения затрагивают и руководителей — растет спрос на управленцев, способных перестраивать рабочие процессы с учетом новых технологических возможностей.

При этом часть операционных и административных функций сокращается, так как там много повторяющихся задач, которые могут выполнять алгоритмы .

«В ближайшие годы рынок труда будет меняться не через массовое исчезновение профессий, а через трансформацию ролей. Компании рассматривают искусственный интеллект не как замену человеку, а как инструмент повышения скорости работы, качества сервиса и освобождения сотрудников от механических задач», — подчеркнула Шульженко.

Ранее сообщалось о том, что каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта.