Канада одержала первую победу в истории чемпионатов мира: разгромили Катар

Одна из хозяек чемпионата мира Канада одержала историческую победу, впервые выиграв на чемпионатах мира. Канадцы принимают участие в своем третьем мундиале: на турнирах 1986 и 2022 годов у них было шесть поражений в шести матчах.

Первая в истории победа сразу же получилась крупной. В Ванкувере канадцы разнесли Катар со счетом 6:0. Главная звезда сборной Джонатан Дэвид (играет за «Ювентус») оформил хет-трик, по голу забили Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба, еще один мяч забил в свои ворота Мохамед Аль-Маннаи.

Канадцы более часа играли в большинстве. На 33-й минуте красную карточку получил Хомам Аль-Амин, а на 53-й удалился и Ассим Мадибо, оставив свою команду вдевятером. Впрочем, Канада успела забить два мяча и в равных составах.

В первом туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной и теперь возглавила группу В с четырьмя очками и разницей мячей 7-1. Этот результат практически гарантирует выход в плей-офф. В третьем туре Канада сыграет со Швейцарией.

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый мяч Узбекистана в истории чемпионатов мира.