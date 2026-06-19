Миронов призвал поднять зарплаты медсёстрам и фельдшерам

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение с инициативой закрепить минимальный гарантированный уровень зарплаты для среднего и младшего медперсонала в государственных и муниципальных учреждениях. Предлагается установить планку в размере 150% от среднемесячной зарплаты по региону.

В письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, уточняется, что это позволит создать федеральный социальный стандарт, ниже которого оплата в здравоохранении опускаться не должна.

Миронов отметил, что сейчас зарплаты медиков сильно разнятся не только из-за квалификации, но и из-за экономического положения территорий.

«Медики из экономически менее благополучных регионов оказываются в положении двойного неравенства. Они зарабатывают значительно меньше своих коллег из других субъектов и получают ниже, чем специалисты из других отраслей в своем регионе. Ситуация недопустимая, и поэтому мы предлагаем ввести минимальный гарантированный стандарт оплаты труда», — заявил парламентарий, подчеркнув необходимость введения единой гарантированной планки.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата врачей в Тульской области превысила 124 тысячи рублей.